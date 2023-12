Lourenço Ortigão sagrou-se o primeira vencedor do 'Hell's Kitchen Famosos' e com isso recebeu cinco mil euros. No entanto, este dinheiro não seguiu com o ator para casa.

Lourenço revelou no programa '6 PM', da RFM, que o montante foi doado por si à Comunidade Vida e Paz. "Eu doei o prémio", afirmou o ator perante uma brincadeira de Luísa Villar, uma das finalistas do formato.

Desta forma, o valor em causa servirá para ajudar pessoas em condição de sem-abrigo. Para além dos cinco mil euros, também foi doada à instituição toda a comida que sobrou e os produtos da despensa da cozinha.

