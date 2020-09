Lourenço Ortigão deixou a saudade tomar conta do seu coração este domingo. A emoção falou mais alto e o ator usou a sua conta oficial de Instagram para dedicar a Filipe Duarte - ator que morreu inesperadamente a 17 de abril de 2020 - uma mensagem que arrepiou os seguidores.

"Fazes-me falta. Todos os dias. O que eu mais queria que estivesses aqui, me abracasses mais uma vez e me dissesses que estás orgulhoso de mim", começa por escrever Ortigão, que tinha com Filipe Duarte uma relação de forte amizade.

"Por instinto, continuo a querer ligar-te várias vezes ao dia, como se o meu cérebro negasse maturar a ideia de que não vais estar do outro lado da linha. Ouço a tua voz inconfundível a cada passo que dou. Continuas a ser um pilar na minha vida e hei-de continuar sempre a querer ser como tu! Caramba, que sorte que tenho na vida por te ter tido de forma tão plena. Adoro-te, meu MANO", completou.

Filipe Duarte, recorde-se, foi encontrado morte no chão de sua casa. O ator, de apenas 46 anos, não resistiu a um ataque cardíaco.

Leia Também: Cristina volta hoje à TV: "Tomei decisões controversas. Só eu sei porquê"