Lourenço Ortigão mudou-se para a SIC no ano passado e estreia-se agora na primeira novela do canal.

Depois de ter integrado o elenco de 'O Clube', da OPTO, o ator faz agora parte de 'Por Ti', que chegou ao canal esta segunda-feira, 7 de março.

Horas antes da estreia, Lourenço Ortigão recorreu à sua página de Instagram para falar deste projeto.

"Depois destes meses de gravações, chegou finalmente o dia em que vos podemos apresentar o nosso 'Por Ti'! A partir deste dia estaremos convosco todas as noites, depois do 'Jornal da Noite', a mostrar-vos uma história muitíssimo bem escrita e que esperemos que vos entusiasme tanto quanto a nós", anunciou.

"Para mim marca também o momento em que passo a ser presença assídua no ecrã da SIC e a estar próximo do público de novo, ao fim de alguns anos.

Que dia tão bom, numa altura tão atípica", acrescentou de seguida, sem esquecer a fase difícil que a Europa enfrenta com a invasão russa à Ucrânia.

