Lourenço Ortigão recorreu à sua página no Instagram para dedicar algumas palavras carinhosas a um amigo próximo, que esta quinta-feira celebra mais um ano de vida.

"Parabéns meu Balseirinho!!! Hoje é o teu dia!!! Obrigado por me aturares todos os dias, sei que não sou fácil quando refilo do início ao fim do treino, te insulto por me pores a correr, quando desmarco a última da hora, quando chego atrasado ou stressado mas isso só acontece pela máxima cumplicidade e confiança que desenvolvemos nestes 10 anos que já somamos a trabalhar juntos", começou por escrever o ator na legenda da fotografia que partilhou na rede social, onde destaca a grande amizade com aquele que é também o seu personal trainer.

"Há muitos anos que deixaste de ser meu PT para passares a ser um grande amigo. Gosto muito de ti, meu menino", rematou.

Leia Também: Lourenço Ortigão e Kelly Bailey encantam em foto apaixonada