Lourenço Ortigão encheu o Instagram de amor com uma declaração a Kelly Bailey. Depois de dois anos juntos, mostrou que a paixão entre o casal cresce a olhos vistos, conquistando cada vez mais admiradores.

"Não quero que seja perfeito, mas que seja sempre real. Tenho muito orgulho em nós", escreveu o ator na legenda de uma encantadora fotografia em que surgem na praia.

De entre as várias reações, destacam-seas da fadista Cuca Roseta e da atriz Ana Marta Ferreira, que se mostraram deliciadas com a cumplicidade do casal.

