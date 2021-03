Foi na noite de 1 de março de 2012 que Louis Ducruet, sobrinho do príncipe Alberto II do Mónaco, neto da malograda atriz norte-americana Grace Kelly, se perdeu de amores por Marie Chevallier, uma francesa de ascendência vietnamita que conheceu numa festa numa badalada discoteca em Cannes, no sul de França. As primeiras suspeitas de namoro surgiriam pouco tempo depois mas só em 2013, quando o casal partilhou uma fotografia romântica nas redes sociais, é que a relação seria oficializada publicamente.

Três anos depois, a atual gestora de eventos do Casino de Monte Carlo já era presença assídua nos eventos sociais do principado. Em 2018, o noivado foi anunciado no Vietname, país de origem da mãe da noiva. O casamento civil teve lugar a 26 de julho de 2019 e a cerimónia religiosa no dia seguinte, na Catedral de Nossa Senhora Imaculada do Mónaco. Nove anos depois do primeiro olhar, as restrições impostas pela pandemia viral de COVID-19 não impediram o filho de Stéphanie do Mónaco e de Daniel Ducruet, ex-guarda-costas da princesa monegasca, de viajar para o Dubai, a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, para assinalar a data.

"Feliz nono aniversário, meu amor. Faz hoje nove anos que a nossa relação começou e são muitas as coisas que já construímos juntos. Hoje, estamos casados e temos o [cão] Pancake. Eu sei que o nosso futuro será brilhante como sempre foi. Amo-te", declarou-se Louis Ducruet, dirigente desportivo de 28 anos, atualmente à frente da presidência da Federação Desportiva do Mónaco. Marie Ducruet, como hoje se apresenta, também com 28 anos, retribuiu a declaração com uma fotografia dos dois numa história no Instagram.