Liliana Rodrigues, ex-concorrente do 'Love On Top', recebeu uma incrível prova de amor do namorado, Bruno Khalifa, com quem está desde novembro do ano passado.

Como mostrou nas redes sociais, o companheiro fez uma enorme tatuagem na barriga com traços do seu rosto.

Ao dar a conhecer esta loucura de amor, Liliana e o namorado foram alvos de críticas. Reações às quais a jovem quis dar resposta.

"Sim, o Bruno está a tatuar os meus traços faciais. O que ele optou por fazer na barriga dele foi uma katrina. Optou por fazer os meus traços ao invés de uma pessoa qualquer da Internet. Antes de criticarem um assunto, saibam primeiro o conteúdo. Se ele é louco por fazer os meus traços? É pois, louco por mim", escreveu.

Veja as imagens na galeria.

