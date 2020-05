Rita Pereira voltou a aproveitar as temperaturas de verão que por esta altura se fazem sentir em Portugal para ir até à praia dar um mergulho com o filho, o pequeno Lonô.

Mas porque estamos ainda a enfrentar a pandemia mundial de Covid-19, para a atriz todos os cuidados são poucos. "Depois de um mergulho no mar, é 'botar' a criança no carro e zimbora que não queremos cá malta em cima uns dos outros", conta a celebridade, ao partilhar com os fãs o momento em que colocou precisamente o seu menino no carro.

Imagens que encantaram os seguidores, ou não estivesse Lonô, de apenas um ano, com um look de praia cheio de estilo.

"Que tesouro mais lindo", elogia uma seguidora. "Ele e tão fofinho", "que amor", "tão lindo", "O teu puto é mesmo giro" ou "uma ternura", foram outras das simpáticas mensagens deixadas pelos fãs.

