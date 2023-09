Na última terça-feira, dia 5 de setembro, várias foram as caras da SIC que se juntaram no Capitólio, em Lisboa, para assistirem às propostas de programação para o novo ano do canal de Paço de Arcos.

Já no domingo anterior, dia 3, foi a vez de os rostos da TVI se deslocarem até ao 'Palácio das Estrelas', no Palácio Nacional de Queluz, para conhecerem a nova grelha da estação.

O Fama ao Minuto reuniu numa galeria os visuais das principais caras das duas estações, looks nos quais o preto foi a cor que imperou.