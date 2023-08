O programa de Isabel Silva 'Estrelas ao Sábado', da RTP, termina no próximo sábado, dia 5 de agosto, e os looks 'alegres' da apresentadora não ficam esquecidos.

Nas tardes de sábado da RTP, Isabel Silva mostrava a sua boa disposição mas não só nas atitudes, também nos visuais que escolhia para cada programa.

Uma vez que o concurso de talentos está a chegar ao fim, reunimos hoje na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, alguns visuais - sempre com um toque colorido - de Isabel Silva. Veja na galeria e inspire-se.

