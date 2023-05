Sara Sampaio voltou a brilhar na passadeira vermelha Festival de Cinema de Cannes, mas não foi a única presença portuguesa no evento. Este ano Portugal esteve representado também no masculino, e com grande destaque.

José Condessa esteve no festival a propósito do filme 'Estranha Forma de Vida', realizado por Pedro Almodóvar, e prendeu todas as atenções com os visuais que elegeu para a ocasião.

De fato preto, sem camisa por baixo, ou de camisa de cetim aberta no peito, o ator deu provas de enorme elegância e estilo e mereceu, por isso, destaque na rubrica Look da Semana.

Qual o melhor visual de José Condessa? Espreite a galeria e ajude-nos a escolher.

Leia Também: Sara Sampaio deslumbra no Festival de Cannes

Leia Também: José Condessa esteve no Festival de Cannes e roubou todas as atenções