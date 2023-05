José Condessa foi uma das estrelas a marcar presença no Festival de Cannes, esta quarta-feira, 17 de maio, no Palais des Festivals. O ator português, que brilhou no filme 'Estranha Forma de Vida', realizado por Pedro Almodóvar, não passou despercebido na 76.ª edição do evento, pelo contrário.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, José brilhou com um visual todo preto, de calças pretas de alfaiataria e camisa aberta no peito. O fio dourado que trazia ao peito, com a cabeça de leão, também chamou a atenção.

Condessa posou para os fotógrafos juntamente com Manuel Rios, Jason Fernández e George Steane, com quem contracenou na trama.

