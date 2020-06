Esta sexta-feira, dia 5 de junho, é dia de festa em casa de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez. Os gémeos Eva e Mateo, filhos do jogador, completaram o 3.º ano de vida e a data mereceu uma celebração a rigor.

Como vem por hábito, os aniversários das crianças são assinalados com uma festa temática e todos se mascararam. A criatividade da espanhola voltou então a dar que falar, à semelhança do que aconteceu o ano passado, em novembro, no 2.º aniversário de Alana Martina.

Se na primeira ocasião os mais pequenos - Alana e os gémeos Eva e Mateo - se destacaram com disfarces de princesa, Branca de Neve e de ninja, hoje voltaram a derreter corações: Mateo de Homem-Aranha; Eva de princesa e Alana de bailarina.

Duas ocasiões, vários disfarces que prenderam a atenção dos fãs.

Confira-os na galeria e diga-nos qual das festas ganhou na criatividade (e na ternura).

