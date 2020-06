Esta terça-feira milhares de páginas de Instagram de todo o mundo ficaram a negro, sofrendo um blackout total. 'Blackout Tuesday' tratou-se de um movimento à escala mundial com o objetivo de mostrar indignação contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos, a propósito da morte recente de George Floyd.

Para participarem, os utilizadores tinham apenas de partilhar a imagem de um quadrado preto no seu feed, comprometendo-se a não fazer outras partilhas durante o dia e utilizando a hashtag #blackouttuesday.

Prontas a dar a cara por esta causa, foram muitas as celebridades que aderiram ao evento mostrando-se indignadas e prontas a lutar pelo fim do racismo. Podemos por isso dizer que unidos fizeram história esta terça-feira, dia 2 de junho, deixando as redes sociais a negro. E foi também por esse motivo que resolvemos eleger a imagem de quadrado negro como a Foto da Semana.

[Imagem partilhada por milhares de pessoas em todo o mundo]© Reprodução Instagram

