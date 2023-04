Daniela Melchior voltou a representar Portugal no seu melhor numa red carpet internacional. A atriz arrasou na antestreia mundial do filme 'Guardiões da Galáxia Vol. 3', no qual participa, e é por isso a eleita para brilhar na rubrica Look da Semana.

A recente aparição de Daniela, no Dolby Theatre em Hollywood, traz alguma ousadia e irreverência às suas escolhas para desfilar nas red carpets de eventos internacionais.

Comparando o visual que usou esta quinta-feira - composto por calças/botas néon, combinadas com preto, com aberturas no peito e costas - com o que vestiu na antestreia de 'The Suicide Squad' as diferenças são notórias. A atriz, de 26 anos, usou na época (em agosto de 2021) um look bastante mais discreto e clássico.

Espreite as imagens na galeria e analise ao pormenor os dois visuais.

