Daniela Melchior leva não só o talento, mas também a beleza e estilo português além fronteiras. Esta quinta-feira, 27 de abril, a atriz escolheu um visual no mínimo marcante para a antestreia mundial do filme da Marvel 'Guardiões da Galáxia Vol. 3'.

Para o evento, que teve lugar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, a artista elegeu um visual irreverente.

Melchior posou na passadeira vermelha com umas calças/botas néon, combinadas com preto, com aberturas no peito e costas.

Na maquilhagem destacou-se o delineado colorido, também em tons de verde.

Veja as imagens na galeria.

