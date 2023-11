O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e a primeira-dama, Kim Keon Hee, estiveram esta semana em visita oficial ao Reino Unido, uma viagem que começou no dia 21 e se prolongou até ao dia 23.

Para celebrar a ocasião e homenagear os convidados, os reis Carlos III e Camilla ofereceram um banquete no Palácio de Buckingham, onde as senhoras mostraram os seus visuais de gala.

A rainha Camilla, a princesa Kate Middleton e as duquesas Sophie e Brigitte apareceram no evento mostrando-se muito elegantes, de vestido comprido - como manda o protocolo - e exibindo as mais belas tiaras.

Na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, recordamos os visuais de todas as senhoras da realeza neste jantar.

