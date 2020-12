Depois de ter regressado oficialmente à TVI em setembro, Cristina Ferreira deu início ao seu novo percurso com a estreia do programa 'Dia de Cristina'. Formato que esteve no ar no canal num dia da semana, escolhido todas as semanas, e que ocupava a manhã e a tarde.

No entanto, agora tudo mudou, como foi anunciado pelo canal. O programa já não vai ser transmitido de manhã nem à tarde, estando agora a ser preparada uma emissão especial para ocupar a noite deste sábado, 19 de dezembro, logo após o 'Jornal das 8'.

Ao longo destes últimos meses, a apresentadora surpreendeu os telespectadores em todas as emissões, especialmente no que diz respeito ao look, que era sempre mais do que um para cada programa. E com a a grande mudança no formato, destacamos na rubrica Look da Semana os visuais que escolheu para 'brilhar' no 'Dia de Cristina'.

Veja todos os looks na galeria e escolha o seu preferido.

