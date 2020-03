Esta foi uma semana atípica para o país e até para o mundo, que tenta a todo o custo travar a batalha contra a propagação da pandemia do novo coronavírus. No mundo dos famosos em Portugal, foram muitos os que atenderam aos pedidos do governo e ficaram em casa de quarentena.

Com todos os eventos cancelados e sem passadeiras vermelhas para analisarmos os melhores looks das celebridades, resolvemos esta semana destacar aqueles que são os sérios candidatos a melhores 'modelitos' da quarentena.

Veja as imagens na galeria e ajude-nos a escolher.

