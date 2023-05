De maneira a celebrar a coroação do rei Carlos III, o palácio organizou um concerto nos jardins do Castelo de Windsor, no passado dia 7 de maio.

O espetáculo contou com vários artistas bem conhecidos do público. Katy Perry, Lionel Richie ou Mark Owen dos Take That subiram ao palco para animar o público, assim como os membros da família real britânica.

Vale notar que o rei Carlos III e a rainha Camilla estiveram entre os presentes. Também o príncipe William, a princesa Kate Middleton e os filhos, George e Charlotte não faltaram.

Tendo isto em conta, na rubrica 'Look da Semana' poderá ver (ou rever) os visuais escolhidos pelos músicos para a ocasião.

