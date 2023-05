Foram revelados novos retratos oficiais referentes à coroação do rei Carlos III, que aconteceu no dia 6 de maio.

Desta vez, o monarca posa com o futuro da realeza, nomeadamente o filho mais velho e herdeiro ao trono, o príncipe William, e ainda o neto, o príncipe George.

As imagens foram captadas na sala do trono do Palácio de Buckingham. Na fotografia, Carlos III aparece sentado no trono que data de 1902, o mesmo usado na coroação do rei Eduardo VII, do rei George V e da rainha Mary.



© Hugo Burnand/Royal Household 2023

Numa outra fotografia, os soberanos posam com os pajens de honra e as damas de honor. Para além do príncipe George surgem ainda os netos da rainha, Freddy Parker Bowles, Gus Lopes e Louis Lopes e o sobrinho-neto Arthur Elliot.

Camilla posa ao pé da irmã, Annabel Elliot, enquanto Carlos III está ao pé da marquesa de Lansdowne. Destacaram-se ainda os restantes pajens, nomeadamente, Ralph Tollemache, Lord Oliver Cholmondeley e Nicholas Barclay que surgem à esquerda na imagem.



© Hugo Burnand/Royal Household 2023

Os retratos foram captados por Hugo Burnand.

