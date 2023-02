Desde que saiu da televisão que Isabel Silva tem-se dedicado ao projeto por si criado: 'Do Bem'. Numa publicação que fez na sua página de Instagram, a animada comunicadora e verdadeira embaixadora de uma vida saudável, fez uma reflexão sobre este desafio, mostrando-se orgulhosa do mesmo.

"Há uma disciplina e esforço diários mas que me trazem uma recompensa imediata: aquela boa sensação de estar a construir algo com um propósito bem definido. Não é o melhor nem o pior, mas é o meu propósito nesta 'cena toda': é vibrar demais ao criar conteúdos através da imagem e do som que contam histórias a partilham experiências que vão servir para informar mas também inspirar", nota.

"A DoBem é aquele canal amigo que vai sempre querer aprender contigo e com os outros para depois ter a coragem e a motivação para despertar a tua melhor versão. Sermos cada vez mais felizes é sermos cada vez melhores seres humanos. Ai malta… filosofei um pouco, bem sei. Mas estou a sentir muito todas estas coisas e tenho de deitar cá p’ra fora", completou.

