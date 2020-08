Ljubomir Stanisic foi a mais recente contratação da SIC, a qual está a gerar burburinho nas redes sociais. Tendo um contrato previamente estabelecido com a TVI, o conhecido chef decidiu rescindi-lo, podendo agora ter de ir a tribunal por causa desta decisão.

Contudo, revelando-se feliz com a mudança, Ljubomir abordou a mesma através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Hoje é dia de lançar desafios. Dia em que abro a minha primeira loja, fruto do trabalho de uma equipa de que muito me orgulho: Mónica, Laura, Natasa, Fabrice, Inês", começa por revelar, dando conta de mais uma novidade a nível profissional.

"E hoje mudo de 'casa'. Todos sabemos que não há casas perfeitas, não há casas melhores - só melhores para nós em certas alturas da vida. Orgulho-me de ter passado pela RTP com o primeiro Masterchef Portugal, de ter feito o primeiro programa do 24Kitchen em Portugal, o meu Papa Quilómetros, e guardarei sempre a TVI num lugar especial da minha memória. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela liberdade, pela confiança! Mas quem me conhece sabe que adoro desafios. E decidi aceitar o grande desafio da SIC", nota.

"Vêm aí novas ideias e projetos que me entusiasmam muito!", completa.

