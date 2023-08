A atualidade noticiosa um pouco por todo o mundo ficou marcada ontem, dia 2 de agosto, pela notícia das acusações de assédio sexual e moral levadas a cabo por três ex-bailarinas de Lizzo, como lhe demos conta aqui.

A cantora, que habitualmente opta por não dar resposta ao que é dito sobre ela, emitiu um comunicado que partilhou depois nas redes sociais.

"Estes últimos dias foram dolorosamente difíceis e extremamente decepcionantes. A minha ética de trabalho, moral e respeito foram questionados. O meu carácter foi criticado. Normalmente escolho não responder a falsas alegações, mas elas são tão inacreditáveis ​​quanto parecem e ultrajantes demais para não serem abordadas. Essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionários que já admitiram publicamente que foram informados de que seu comportamento na tourneé era inapropriado e pouco profissional", começou por dizer Lizzo, apontando assim o dedo a quem anteriormente o apontou a ela.

Logo de seguida, no mesmo texto, a cantora parece ter assumido alguma culpa em relação a parte do que tem sido acusada: "Como artista, sempre fui muito apaixonada pelo que faço. Eu levo a minha música e as minhas atuações a sério porque, no final das contas, só quero divulgar a melhor arte que me represente a mim e aos meus fãs. Com a paixão vem o trabalho duro e os altos padrões. Às vezes, tenho que tomar decisões difíceis, mas nunca foi minha intenção fazer alguém sentir-se desconfortável ou como se não fosse valorizado como uma parte importante da equipa".

"Não estou aqui para ser vista como uma vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e a comunicação social me retrataram nos últimos dias. Sou muito aberta com a minha sexualidade e com minha expressão, mas não posso aceitar ou permitir que as pessoas usem essa abertura para me fazer parecer algo que não sou. Não há nada que eu leve mais a sério do que o respeito que merecemos como mulheres no mundo. Eu sei como é sentir vergonha do corpo diariamente e nunca criticaria ou demitiria um funcionário por causa do seu peso. Estou magoada, mas não vou deixar que o bom trabalho que fiz no mundo seja ofuscado por isso. Quero agradecer a todos que estenderam a mão para me apoiar durante esse período difícil", concluiu a artista, de 35 anos.

Crystal Williams, Arianna Davis e Noelle Rodriguez dizer ter sido submetidas a vários maus-tratos durante o período em que trabalharam com Lizzo, como bailarinas. Garantem ter sofrido assédio sexual e moral, bullying relacionado com o peso e discriminação racial e por deficiência.

