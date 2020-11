Rita Ferro Rodrigues passou por dois isolamentos profiláticos quase de seguida, sendo que o último se verificou devido ao facto de o seu marido, Ruben Vieira, conhecido como Ben, ter testado positivo à Covid-19. Cansada de estar e casa, a apresentadora finalmente respirou de alívio esta quarta-feira, 18 de novembro, dia em que teve autorização para voltar a sair à rua.

"Quando acabas mais um isolamento profilático e sentes que estás a sair em precária. Ou seja, feliz e tal mas calma Ritinha não te entusiasmes muito", começou por brincar a apresentadora ao partilhar com os seus seguidores do Instagram como foi esta sua primeira saída à rua.

"Mas sim, dancei no trânsito da manhã, cantei alto dentro do carro e tudo me parece obscenamente MARAVILHOSO", revela, sem esconder a felicidade.

