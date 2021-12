As Little Mix anunciaram que ir-se-ão separar para perseguirem as suas carreiras a solo no próximo ano.

Os membros do grupo feminino irão desta forma seguir caminhos diferentes logo após o final da digressão Confetti, algo que acontecerá em maio de 2022.

Apesar desta separação, as cantoras garantiram que a mesma não é definitiva, pelo que no futuro poderão voltar a juntar-se.

"Queríamos que soubessem que depois da digressão Confetti no próximo ano vamos fazer uma pequena pausa das Little Mix", começam por informar na sua página de Instagram.

"Foram 10 anos maravilhosos, uma aventura imparável, e sentimos que agora é o momento certo para fazermos uma pausa, para descansarmos e trabalharmos em alguns projetos", nota.

"Não conseguimos agradecer-vos o suficiente pelo vosso amor e apoio sem fim desde o começo. Amamos-vos muito a todos", completam.

