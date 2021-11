São um dos casais mais admirados do universo do desporto e voltaram a derreter os fãs com imagens de um momento único. Lionel Messi e Antonela Roccuzzo desfrutaram de um jantar com vista para a Torre Eiffel.

Na noite deste domingo, o jogador argentino e a companheira tiraram um momento a dois para namorarem na cidade do amor e não resistiram em destacar algumas imagens nas redes sociais.

"Amo-te tanto, meu amor", escreveu Antonela Roccuzzo na legenda da partilha.

Recorde-se que o casal começou a namorar na adolescência e trocou alianças em 2017. Da união nasceram Thiago, de nove anos, Mateo, de seis, e Ciro, de três. A família vive atualmente em Paris, onde Lionel Messi veste a camisola pelo Paris Saint-Germain.

