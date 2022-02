Um dia depois de ter jogado pelo Paris Saint-Germainem França, Lionel Messi foi visto em Barcelona na manhã deste domingo, 27 de fevereiro.

De acordo com a imprensa internacional, que destacou imagens do jogador nas redes sociais, Messi foi 'apanhado' no aeroporto de El Prat e filmado no local pelo canal La Sexta.

A razão para a viagem do futebolista deve-se ao aniversário da mulher, Antonella Roccuzzo, que completou 34 anos este sábado, 26 de fevereiro.

