Liliana Filipa aumentou o álbum de memórias fotográficas com os filhos - Ariel, de dois anos, e Santi Marcel, de 10 meses - com um trabalho especial inspirado no Halloween.

A empresária e ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' partilhou o resultado na sua conta de Instagram na noite desta quarta-feira, dia 28, e confessou que foi um "desafio" posar com os dois bebés.

Curioso? Veja as adoráveis imagens na publicação abaixo.

