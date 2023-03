Liliana Filipa ficou conhecida pela participação em vários reality shows da TVI, tais como 'Casa dos Segredos' e 'A Quinta - O Desafio', embora atualmente não aconselhe ninguém a entrar nestes formatos.

A influenciadora digital esteve à conversa com Yolanda Tati no podcast 'Miss Yolo POD' e foi por lá que explicou que, na sua opinião, estes programas estão agora com "moldes muito estranhos".

"Já na altura não me senti defendida. Porque eu devia ter sido defendida, eu e todos os outros. Todos os concorrentes deviam ser defendidos em televisão. E não somos. Defendidos das más línguas, do drama todo que envolve estares numa casa...", começou por dizer a empresária.

"Tu tens de ser defendido pela produção, não tens de ser enxovalhado. Não tens de ser gozado pela equipa que gere o programa", sublinhou Liliana, mostrando-se indignada.

Yolanda Tati, de seguida, falou no caso do 'Big Brother Brasil', onde os concorrentes são acompanhados por psicólogos depois de serem eliminados do jogo. Liliana, sem pudores, respondeu a esta observação da seguinte forma: "No Brasil há tudo, aqui é que não há nada. Estou aqui para dizer as verdades, não há nada! Não houve acompanhamento psicológico, não houve acompanhamento nos media, nada, não houve nada!".

"É por isso que os concorrentes de reality shows aqui são enxovalhados e lá fora são idolatrados. Lá fora é bem visto, 'estiveste lá, foste bué fixe, força e coragem', e aqui é 'és lixo'", conclui Liliana.

Veja aqui a entrevista completa de Liliana Filipa a Yolanda Tati.

Leia Também: 'O Triângulo'. Gala com expulsão dupla e Moisés exposto em direto