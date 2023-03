Pode dizer-se que Moisés Figueira foi um dos grandes protagonistas da gala de ontem, dia 19 de março, de 'O Triângulo'.

O concorrente de São Mamede de Infesta foi exposto em direto pela produção depois de se ter mostrado próximo de Sara Sistelo e Mariana Duarte, sem que nenhuma delas soubesse o que estava a acontecer nas suas costas.

A situação acabou por deixar tanto Sara como Mariana desconfortáveis e insatisfeitas, com Moisés a prometer dar explicações a ambas.

Mais tarde, o público ficou a conhecer um pouco da história de vida do jovem de 25 anos, marcada pela ausência do pai e pelo fim de um grande amor com a mãe do filho.

Por outro lado, e voltando um pouco atrás, a gala foi iniciada com a expulsão de um dos concorrentes. Nomeados estavam Alice Santos, Isa Oliveira, Nuno Belchior e Dário Pinto, com este último a ser o escolhido dos espectadores para abandonar a casa.

Logo de seguida, a casa ficou a conhecer o novo grupo de nomeados. Devido ao facto de terem sido considerados os mais irrelevantes no jogo durante a passada semana, Afonso Vaz, Tamara Rocha e Tiago Feliciano estiveram a votos ao longo de toda a noite. Afonso acabou expulso e acusado de não ter aproveitado, pela segunda vez, a oportunidade de se mostrar no programa.

A gala terminou com nomeações e foi assim encontrado o novo grupo de concorrentes que estão em risco de expulsão. Alice Santos, Isa Oliveira, Jandira Dias, Nuno Belchior e Tiago Feliciano estão a ser votados para expulsar.

