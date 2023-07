Liliana Filipa está a desfrutar do melhor da vida, é caso para dizer. A empresária de moda e influenciadora digital, que se tornou conhecida do público após ter participado no reality show 'Casa dos Segredos', partiu em direção a Itália onde se encontra a descansar com um grupo de amigas.

Na sua página de Instagram, Liliana partilhou fotografias que retratam momentos passados em alto-mar, na Sardenha.

A sua sensualidade e beleza motivaram os mais diversos elogios por parte dos seguidores.

