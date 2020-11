Liliana Campos foi convidada de Carolina Patrocínio no programa 'What's UP TV', da SIC Mulher, desta sexta-feira, uma emissão inspirada na série 'Sexo e a Cidade'. Neste sentido, a apresentadora do 'Passadeira Vermelha' foi desafiada a confidenciar uma característica do marido que tenha sido difícil de lidar.

Juntos há nove anos e casados há quatro, Liliana e o surfista Rodrigo Herédia desentendiam-se muitas vezes nos primeiros anos pela exigência da apresentadora na arrumação da casa.

"A mim incomodou-me muito, muito, muito a desarrumação. A primeira semana foi dramática para mim e para ele. [Discutíamos] por coisas muito parvas que começam a ser muito desgastantes", lembrou.

A apresentadora disse ainda que o marido melhorou neste aspeto quando se mudou para os Açores e começou a viver sozinho. Ainda assim, confessou também que é "muito organizada e muito chata" com questões relacionadas com a arrumação da casa.

