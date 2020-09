Liliana Campos vive esta sexta-feira, dia 11, uma data simbólica. A falecida tia São, que recorda como uma "segunda mãe", estaria de parabéns, o que mereceu uma sentida homenagem nas redes sociais.

"Hoje há festa no céu (...) A tia continua a ser a matriarca da nossa família. Sabemos que do céu continua na vida de todos nós. Para mim, foi a minha segunda mãe, as avós que nunca conheci, um dos meus pilares, a minha madrinha", recordou.

"Quem teve o privilégio de a conhecer, jamais a esquecerá", garantiu, elogiando ainda a familiar como "dona de uma personalidade muito forte e de uma generosidade sem fim".

A longa mensagem terminou com um honesto desabafo sobre as saudades que tem da sua "cozinheira de mão cheia", com grande amor pelos animais e dona de uma atenção desmedida aos pequenos detalhes.

"Incrível, que passou por muito, mas que nunca cedeu perante as adversidades nem nunca pensou em baixar os braços, aliás os braços foram sempre para trabalhar e para nos abraçar quando precisávamos mesmo daquele abraço. Tenho tantas, mas tantas saudades suas, minha tia querida", rematou.

Leia Também: Liliana Campos recorda primeira viagem com o companheiro