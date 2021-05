Depois de ter estado com a sobrinha no 'Casa Feliz' no dia 29 de abril, Liliana Campos decidiu recordar esse momento na sua página de Instagram esta segunda-feira, 3 de maio.

"Fomos falar da nossa relação , da nossa cumplicidade e da relação literalmente umbilical que nos une. Praticamente desde antes de o Natal que não estávamos tanto tempo juntas. Respeitámos o confinamento, e só agora, depois de testadas, voltaram os beijos e abraços", destacou na legenda de algumas imagens que publicou na rede social e onde se mostrar a trocar afetos com a sua "boneca".

"Hoje tive a oportunidade de andar para trás e ver a nossa parte no programa. Fiquei tão orgulhosa por ver o à vontade e a facilidade que a minha boneca tem de comunicar. Eu sei que sou suspeita, mas amei cada minuto daquele momento. Se não viu, veja! Ande para trás e diga-me o que achou, por favor", acrescentou de seguida, confessando as já muitas saudades da sobrinha.

"Só sei que agora ainda fiquei com mais saudades e que vai ser preciso muito tempo até recuperar de todo este tempo sem mil beijinhos e abraços. Até porque não sei quando a volto a ter nos meus braços, porque a Carolina está em frequências e não tem tempo para mim. Assim, foi só mesmo na semana passada, porque foi uma semana especial", rematou.

