Liliana Campos teve este sábado, 21 de maio, motivos para celebrar. A sobrinha da apresentadora, Carolina, fez a sua Queima das Fitas, celebrando assim o fim da licenciatura em Sociologia.

"Meu amor, tens em ti todos os sonhos do mundo, como diz Pessoa .

Eu tenho em mim, o maior orgulho do mundo, um orgulho tão grande, tão forte, que não sossega e não para de transbordar", começou por declara a tia babada ao mostrar nas redes sociais as imagens que marcaram a celebração.

"Quero ver-te sempre assim: feliz, plena, realizada, resiliente, carinhosa, emocionada. Quero que continues a sorrir para a vida, como a vida tem sorrido para ti.

Mereces o mundo, e o mundo é, de certeza, um lugar melhor porque fazes parte dele.

Tenho a certeza que a avó Zena e a tia São ainda conseguem estar mais orgulhosas do que qualquer um de nós, pois foi com o amor delas que aprendeste o bê-á-bá", continuou Liliana, que tem com a sobrinha uma relação de enorme cumplicidade.

"Hoje, ouvi pela primeira vez afirmarem, que afinal o céu não é o limite, é apenas o começo. Este é também o primeiro dia do resto da tua vida. O começo! E vais ter muitos! Começos e recomeços. Eu estou aqui para ti, sempre. Para te ajudar a alcançar todos os sonhos que guardas em ti. Amo-te mais do que tudo nesta vida", terminou.

