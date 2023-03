Depois de Bruno de Carvalho ter assinalado no Instagram o aniversário da filha mais velha, Ana Catarina, foi a vez da mulher do antigo presidente do Sporting, Liliana Almeida, também celebrar a data publicamente.

"Parabéns. Os espíritos livres dão mais vida ao mundo e tu não és só livre, és amor. Conhecer-te foi também revisitar-me. És luz. No meu coração para sempre, mesmo sempre", escreveu a artista numa das publicações que fez nas stories.



© Instagram_lilianaalmeidamusic



© Instagram_lilianaalmeidamusic

Mas não ficou por aqui e mostrou ainda que esteve com Ana Catarina e Bruno de Carvalho na praia. Veja o vídeo da galeria.

De recordar que a jovem, que completou 20 anos, é fruto da relação anterior de Bruno de Carvalho com Irina Yankovich. O ex-presidente do Sporting é ainda pai de Diana, que nasceu do casamento terminado com Cláudia Gomes, e de Leonor, da relação terminada com Joana Ornelas.

Atualmente, Bruno de Carvalho está casado com Liliana Almeida.

