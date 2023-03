"És o meu mundo! Fazes parte de mim!": é desta forma que Bruno de Carvalho começa uma mensagem que dedicou a Ana Catarina, sua filha mais velha, que esta segunda-feira, 27 de março, completou 20 anos.

"Que orgulho tenho em ti! 20 anos! Ainda ontem eras o meu bebé que dormia o tempo todo em cima do meu peito! Amo-te!", completa.

De notar que Bruno de Carvalho é ainda pai de Diana e Leonor.

Recorde-se que Ana Catarina é fruto de uma anterior relação da figura pública com Irina Yankovich. Já Diana nasceu do casamento terminado com Cláudia Gomes em 2016. Por último, Leonor é filha de Bruno e Joana Ornelas, que também estão divorciados.

Atualmente, Bruno de Carvalho é casado com Liliana Almeida.

