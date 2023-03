Cristina Ferreira estava entre os milhares de fãs que esta segunda-feira, 27 de março, assistiram ao concerto que Robbie Williams. Tal como a apresentadora o referiu, esta foi a primeira vez que regressou ao Altice Arena desde que deu uma palestra motivacional, 'Cristina Talks', em janeiro.

"Cheguei agora do concerto do Robbie Williams no Altice Arena, um surpreendente entertainer, desafiador de todas as regras. Adorei. Foi a primeira vez que voltei ao Altice depois do dia 14 de janeiro", começa por dizer.

"Senti o friozinho na barriga que me remeteu a um dos dias mais importantes da minha vida. Agora que cheguei a casa, uma senhora lembrou-me, através de mensagem, que a feira da Malveira faz esta semana 240 anos, no mesmo largo que hoje tem o meu nome. Sim, a vida é f*cking amazing Robbie", completa.