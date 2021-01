Liliana Aguiar volta a ser comentadora do 'Big Brother', anunciou a própria esta quarta-feira, dia 6, numa publicação na sua página de Instagram.

A figura pública foi comentadora na edição do 'Big Brother 2020' e regressa agora no 'Duplo Impacto', sendo já hoje, pelas 18 horas, que estará no pequeno ecrã.

"Um grupo tão familiar, tão 'impactante' e que me irá dar tanto prazer comentar! Que jogadores, ou que pessoas? Se querem saber a minha opinião, lá estaremos às 18h na TVI", afirmou.

O 'Big Brother - Duplo Impacto' estreou no passado domingo, dia 3, e reúne concorrentes das várias edições deste e de outros reality shows da TVI. A apresentação está a cargo de Teresa Guilherme e Cláudio Ramos.

