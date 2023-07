A viver no Dubai há algumas semanas, Liliana Aguiar usou as redes sociais esta terça-feira, dia 25 de julho, para partilhar que sente saudades dos filhos.

"As saudades apertam, mas sei que Deus está a cuidar de tudo. Nada é por acaso, tudo tem um propósito mesmo que doa segue e segue sem medo.

Pessoas que não querem o nosso bem vão sempre existir, mas o meu Deus é muito mais do que isso.

Nada nos destrói apenas nos coloca mais fortes e mais atentos. Até já, meus amores", escreveu a apresentadora e coach motivacional na legenda de uma fotografia na qual se pode ver uma videochamada entre Liliana e os dois filhos mais novos.

Recorde-se que a apresentadora é mãe de três filhos, Miguel Ângelo, de 18 anos, fruto da sua relação com Miguel Ângelo Tavares, Salvador, de seis anos, fruto da união já terminada com José Carlos Pereira, e Santiago, de quatro anos, que nasceu do casamento terminado com Francisco Nunes.