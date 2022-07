Liliana Aguiar disponibilizou-se a responder a questões colocadas pelos seguidores do Instagram, aceitando desta forma fazer alguns esclarecimentos sobre a sua vida pessoal.

"Quantos filho tem? De quantos pais? Sustenta-os sozinha?", quis saber uma internauta, que não ficou sem resposta.

"Tenho três filhos, três pais diferentes e sustentei sozinha o meu filho [durante] 12 anos", começou por afirmar, referindo-se ao filho mais velho, Miguel Ângelo, de 16 anos, fruto da relação com Miguel Ângelo Tavares.

"Agora tenho uma pensão de alimentos de 100 e 200 euros, e pagamos tudo a meias. Os meus filhos vivem sempre comigo. Não tenho guarda partilhada", elucidou, por fim.

Liliana Aguiar refere-se na sua partilha à pensão de alimentos do filho mais velho, como referido, e do pequeno Salvador, de cinco anos, que resulta da antiga relação da apresentadora com José Carlos Pereira.

O terceiro e último filho da figura pública, Santiago, de três anos, nasce do seu atual casamento com Francisco Nunes.

