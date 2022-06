Francisco Nunes abriu o coração numa entrevista que deu à companheira, Liliana Aguiar, e que foi transmitida no programa de hoje, 27 de junho, de Júlia Pinheiro.

Francisco falou sobre a paternidade e o facto de ter descoberto que tinha uma filha com 16 anos há seis anos.

"Foi há seis anos... Recebi uma mensagem no Facebook com 10 fotografias de uma pessoa que não reconheci o nome, porque estava escrito ao contrário, e a dizer ‘quero falar contigo’. Mal vi as fotografias vi que era minha filha", relata.

"Olhei para uma mulher linda, de olho esverdeado, mas com as feições muito parecidas com as minhas", evidencia.

"Corri atrás, quis saber, eu senti um amor por ela, sabendo que ela teve um pai que tomou conta dela, que fez um excelente trabalho e que foi um ser humano incrível, mas quis saber e falei na altura com o pai", nota.

O entrevistado nota que depois de confirmar que era pai da jovem, durante alguns anos ainda ficou indeciso sobre a relação que deveria manter com a filha, mas que, recentemente, decidiu que a queria incluir na definitivamente na família.

"Quero muito dar-me com ela, cada vez mais, gosto dela como gosto dos meus filhos todos, abraço-a e sinto a mesma ternura. Quero-lhe dar tudo aquilo que não lhe pude dar", sublinha.

