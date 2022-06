Liliana Aguiar fez uma entrevista a Francisco Nunes, com quem se encontra num relacionamento há cinco anos, no qual foram revelados alguns pormenores do início do seu namoro.

Liliana questionou o companheiro acerca dos 27 dias de celibato que decidiram fazer no começo, com o objetivo de se conhecerem melhor.

"Tanto eu como tu tivemos uma vida cheia de relacionamentos e conhecemos bem o que é estar com o sexo oposto. Aí tenho que te agradecer porque foste corajosa e ao mesmo tempo inteligente, porque olhaste para nós e disseste ’se é para ser diferente, que seja diferente de tudo aquilo que já vivemos e que nos conheçamos melhor emocionalmente e depois partamos para esse lado’, porque esse lado eu confesso: na minha cabeça tinha a certeza que ia correr bem", explica Francisco.

"Mais do que a própria situação em si, foi tu teres colocado ordem. Na minha cabeça como homem o que mexeu foi perceber que havia uma mulher que conseguia mexer no meu íntimo e que tinha poder para mudar o meu comportamento", completa.

