Liliana Aguiar ficou no centro das atenções depois de ter 'atacado' Filipa Torrinha Nunes, tendo chamado a psicóloga de "boneca postiça". O tema foi comentado no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, onde criticaram as palavras da celebridade.

Entre a troca de opiniões sobre o tema, Liliana Campos acabou por revelar, referindo-se a Liliana Aguiar: "Todos sabemos que ela adoraria estar aqui no lugar da Filipa".

"Não está porque lhe foi negada essa oportunidade, porque a Filipa apresentou outras capacidades que ela não tinha", acrescentou de seguida.

