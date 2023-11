"Até breve". Foi com estas palavras que Liliana Aguiar começou a publicação que fez no Instagram esta quinta-feira, dia 2 de novembro.

Atualmente a viver no Dubai com o marido, Francisco Nunes, e os dois filhos mais novos, a celebridade esteve uns dias em Portugal e aproveitou para matar as saudades do filho mais velho, Miguel.

E foi com uma fotografia que junta os três filhos que destacou: "Os meus eternos amores! Três partos difíceis mas Deus deu-me o melhor do mundo".

"Deixo cá um bocadinho do meu coração", acrescentou, referindo-se ao filho mais velho. "Miguel, cuida-te e nunca te esqueças tudo tem um propósito na vida", completou.

De recordar que Liliana Aguiar e Francisco Nunes são pais de Santiago. A celebridade é ainda mãe de Salvador, fruto da relação anterior com José Carlos Pereira, e Miguel, da relação passada com Miguel Tavares.

