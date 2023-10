Liliana Aguiar mudou-se este ano para o Dubai mas regressou recentemente a Portugal, por uns dias, tendo aproveitado para matar as saudades que tinha do filho mais velho, Miguel.

Esta segunda-feira, a celebridade publicou uma fotografia na sua página de Instagram onde aparece junto de Miguel e escreveu: "Que saudades eu tinha deste meu grande amor. Só eu e Deus sabemos o que sinto, mas sei que tudo tem um propósito".

"Tenho fé e isso tranquiliza-me. Obrigada, meu gigante. Em breve estarei de volta para mais uns abraços de 40 segundos", completou.

De recordar que Liliana Aguiar está a viver no Dubai com o marido Francisco Nunes, o filho de ambos, Santiago, e o filho do meio de Liliana Aguiar, Salvador, fruto da relação anterior com José Carlos Pereira. Miguel é fruto da relação passada da celebridade com Miguel Tavares.