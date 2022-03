Liliana Aguiar viajou recentemente com o marido, Francisco Nunes, para o Brasil. No entanto, estes dias não estão a correr da melhor maneira, isto porque ambos estão doentes.

"Dormi quase a tarde inteira, cheia de dores no corpo. Não é Covid, é mesmo mudança de temperatura", começou por dizer num vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram.

"Vim comprar qualquer coisa para jantar porque o Francisco está com gripe. Pois é, está no Brasil com gripe. Espero que amanhã esteja melhor", acrescentou, referindo que ambos já fizeram teste à Covid-19 e deu negativo.

