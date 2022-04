Liliana Aguiar também dançou o tema 'Envolver', de Anitta. Apesar de não ter feito a coreografia viral, a celebridade não deixou de dar um passos de dança ao som da cantora brasileira.

"O melhor que consegui. Pronta para ir para os palcos com ela [Anitta]. E levo o pilar da minha casa", escreveu na legenda do vídeo. À publicação, entre as hashtags, pode ainda ler-se: "Sem preconceito".

Veja o vídeo em baixo.

