Depois de ter revelado e estava a preparar-se para comprar uma casa com o noivo, João Borges, o dia chegou.

"Finalmente em casa. Comprei uma casa. Agora aceito doações", começou por escrever junto de fotografias onde aparece no novo lar com o companheiro.

"A sorte dá muito trabalho, mesmo. Nem acredito que consegui comprar a minha primeira casa aos 28 anos, era o meu objetivo até aos 30! Que sonho partilhar esta conquista contigo meu amor João Borges e com o nosso Vasquinho, e com tudo o que vier. E com vocês malta, obrigada por estarem aqui", completou na publicação que fez no Instagram.

